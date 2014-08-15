Индексные фьючерсы дяди Сэма растут: впереди публикация статистики

В пятницу американские фондовые фьючерсы указывают на рост при открытии, так как вчерашние неутешительные данные по обращениям за пособием по безработице в США вынудили инвесторов уменьшить ожидания сокращения ставки ФРС в первой половине следующего года.В преддверии открытия торгов фьючерс науказывает на подъем на 0,28%, фьючерс насигнализирует о росте на 0,26%, в ​​то время как фьючерс науказывает на 0,32%-ный прирост.

В четверг Министерство труда США сообщило, что число первоначальных заявок на получение пособия по безработице за неделю, завершившуюся 9 августа, увеличилось на 21000 до 311000 с пересмотренных 290000 неделей ранее.

Позднее сегодня в США будут опубликованы отчеты по производственной активности в штате Нью-Йорк, по промышленному производству, а также предварительные данные по потребительским настроениям, которые намекнут на прочность восстановления экономики.

Акции Coca-Cola (NYSE:CCE), как ожидается, будут активны после роста на 1,44% после завершения торгов, когда крупнейшая в мире компания по производству напитков согласилась обменять некоторые марки и приобрести 17% акций Monster Beverage (NASDAQ:MNST) примерно за $2,15 млрд. Как следствие акции компании Monster Beverage взлетели на 22,12% на премаркете. Акции Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) также, вероятно, будут в центре внимания после того, как компания сообщила о наличии доли в Charter Communications (NASDAQ: CHTR) и сократила долю в DIRECTV (NASDAQ: DTV), чтобы перераспределить свои ставки на компании по предоставлению услуги платного телевидения.

В результате новостей акции Charter Communications поднялись на 2,26% после закрытия торгов.



Из новостей о доходах, акции Applied Materials (NASDAQ: AMAT) подскочили на 1,65% после того, как производитель оборудования для производства полупроводников сообщил, что продажи в четвертом квартале могут побить прогнозы аналитиков. Между тем акции Nordstrom (NYSE: JWN) упали на 3,99% после завершения торгов, когда сеть элитных супермаркетов сообщила о продажах в последнем квартале, которые оказались ниже ожиданий.