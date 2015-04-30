Дефляция в еврозоне закончилась?

Согласно сегодняшнему отчету статистического управления Европейского союза, индекс потребительских цен в еврозоне в апреле 2015 года не изменился по сравнению с апрелем прошлого года - он остался на уровне 0%. Таким образом, дефляция в еврозоне, которая длилась четыре месяца, завершилась. Эксперты Bloomberg прогнозировали этот нулевой рост.

В прошлом месяце потребительские цены в еврозоне сократились на 0,1% по сравнению с мартом 2014 года. По мнению экспертов, апрельская стагнация обусловлена запущенной программой количественного смягчения от ЕЦБ.

Потребительские цены (без учета цен на энергоносители, продукты питания и алкоголь) увеличились в апреле на 0,6%, так же как и в марте. Этот показатель также совпал с ожиданиями экспертов. В то же время цены на энергоносители в регионе упали на 5,8% относительно апреля 2014 года после обвала на 6% в марте. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли на 0,9%, услуги также подорожали на 0,9%. В планах ЕЦБ - нулевая инфляция в этом году, которая затем усилится до 1,8% - к 2017 году.

На фоне этой новости евро немного укрепился против доллара — к 15:16 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1216.