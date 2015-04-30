Фондовая Азия в четверг снизила котировки

На торгах в четверг азиатские рынки снизили котировки. Nikkei потерял 2,7%, Shanghai Composite снизился на 0,8%, Hang Seng ослаб на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,8%. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял по итогам торгов 1,6%.

Сегодня Банк Японии огласил свое решение придерживаться прежнего курса монетарной политики, даже невзирая на то, что инфляция в стране снизилась. Регулятор заявил, что замедление, скорее всего, временное, однако политика Банка Японии будет в дальнейшем корректироваться по необходимости.

На 6,7% подешевели акции Honda из-за снизившегося прогноза прибыли на 2015 финансовый год.

Китайские сырьевые и энергетические компании тоже потеряли в котировках: Aluminium Corp. of China потеряла 5%, China Oilfield Services упала на 2,9%.