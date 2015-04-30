Нефть впервые в этом году поднялась выше $66 за баррель

В среду вечером, в районе 19 часов по мск, по данным портала investing.com, цена фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до отметки $66,40 за баррель. Стоимость нефти перешал планку в $66 за баррель после выхода отчетов о запасах сырья в США — он оказался скромнее прогнозов. Рубль откликнулся на новость укреплением - до 50,87 руб. за доллар, сообщает РБК. WTI в момент выхода отчетов подорожала до $59,07 за баррель.

Согласно вчерашнему отчету, объемы нефти в американском терминале в Кушинге снизились за неделю на 514 тыс. баррелей, сообщает Bloomberg. В то же время общий уровень запасов в стране вырос меньше прогнозируемого уровня — всего на 1,91 млн баррелей, тогда как аналитики ждали роста на 2,3-3,3 млн баррелей. В итоге общий объем запасов нефти в США вырос до 490,9 млн.

По мнению аналитиков Bloomberg, улучшение ситуации с загруженностью нефтехранилищ может быть кратковременным, если нефтедобытчики на радостях слишком быстро начнут увеличивать число буровых установок.



Сейчас фьючерсы на Brent торгуются на уровне $65,42 за баррель, а WTI - на уровне $58,46.

