Скорость падения ВВП России растет

По данным Минэкономразвития РФ, ВВП страны в марте потерял 3,4% (в феврале — 1,2%). Спад экономики усиливается.



Согласно объяснению министерства, плохое влияние на ВВП оказали снижение объема торговли, спад в строительной сфере, уменьшение объемов экспорта газа на фоне стабильной цены на нефть. Чистые налоги на продукты и импорт в первом весеннем месяце снизились на 5,3% в годовом выражении. Хуже всего на ВВП сказалось снижение инвестиций в основной капитал и уменьшение показателей розничной торговли.