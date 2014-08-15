BHP Billiton устраивает августовскую распродажу активов

Британо-австралийская BHP Billiton, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, в ближайшее время может объявить о продаже ряда активов. Компания намерена сфокусироваться на добыче железной руды, меди, угля и нефти и, возможно, калия. Совет директоров на следующей неделе продолжит обсуждать этот вопрос.



Ранее компания заявляла о сокращении портфеля активов, сформировавшегося после слияния британской Billiton Plc с австралийской Broken Hill Proprietary Co. (BHP) в 2001 году. С момента слияния доля прибыли многих предприятий Billiton сократилась в финпоказателях объединенной компании с 30% до 10% в настоящее время. К активам Billiton относятся африканские марганцевые шахты и предприятия по производству алюминия. С 2012 года BHP Billiton начала продажу ряда предприятий и месторождений на сумму $5,2 млрд, среди которых медная шахта Pinto Valley в США, алмазный рудник в Канаде, австралийский урановый проект и доля в газовом месторождении.



По итогам 2014 финансового года (июль 2013 года - июнь 2014 года) BHP Billiton увеличила добычу железной руды на 20% относительно 2013 фингода, до 203,6 млн тонн, меди - на 2%, до 1,7 млн тонн, коксующегося угля - на 20%, до 45,1 млн тонн, углеводородов - на 4%, до 246 млн барреллей нефтяного эквивалента.