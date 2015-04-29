Рубль в ожидании сигналов от рынка и центробанка

Сегодня первая половина дня для российской валюты прошла немного напряженно, курс рубля подрос к доллару и евро, но на рынке в общем все еще сохраняется повышенная волатильность. На рубль сейчас давят прогнозы итогов заседаний ЦБ РФ и ФРС США, а также цены на нефть.

В среду вечером, как известно, в центре внимания рынков будет итоговое заявление руководителей ФРС США — 28 и 29 апреля проходит их очередное заседание по денежно-кредитной политике. Решение по процентной ставке объявят сегодня в 21:00 мск. «Мы полагаем, что комментарии регулятора не будут свидетельствовать об ужесточении его политики», – считают аналитики SberbankCIB. Перед этим также сегодня будет обнародован отчет по ВВП США и данные Ассоциации ипотечных банков по ипотечным заявкам. По сырьевому рынку также ждем отчет о запасах нефти в США — в 17:30 мск.

Уже завтра, в четверг, совет директоров Банка России должен принять решение по монетарной политике на плановом совещании. Рынок ждет от центробанка серьезных действий — как минимум, снижения ключевой ставки до 12-12,5%. «Мы считаем, что рубль будет продолжать укрепляться в том случае, если ЦБ РФ не примет решительные меры по снижению ключевой процентной ставки, по крайней мере на 150 б.п., – говорит Алексей Погорелов, экономист CreditSuisse по России. – Курс будет колебаться на уровне около 50 рублей за доллар, но есть вероятность, что он достигнет отметки в 47-48 рублей».

К 13:46 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 51,61 (+0,30%), а EUR/RUB — на уровне 56,787 (-0,10%). «Ключевым фактором, оказывающим влияние на позиции рубля по отношению к базовым валютам, на наш взгляд, как и ранее, является стоимость нефти, – уверен аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров. – При этом ожидания участников, связанные с дальнейшими шагами монетарных властей, также будут оказывать влияние на рубль, только более умеренное».

Сегодня цены на нефть снижаются из-за спекуляций по поводу отчетов о запасах, к этому времени Brent торговался на отметке $64,46 за баррель, а WTI — на отметке $56,69 за баррель. По прогнозам экспертов, объемы запасов нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,3 млн баррелей.