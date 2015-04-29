В НСПК зафиксировали первый серьезный технический сбой

Как сообщает сегодня издание Forbes, в Национальной системе платежных карт ночью произошел технический сбой. Об этом также пишет «Интерфакс», ссылаясь на слова гендиректора НСПК Владимира Комлева. Как стало известно, сбой произошел примерно с 2:30 до 7:15 мск. В этот промежуток времени не обслуживались операции по картам Visa и MasterCard.

Владимир Комлев заявил агентству “Интерфакс», что сейчас в НСПК анализируют причины произошедшего. «Могу только сказать, что это не системный сбой. Он не носил системного характера, то есть это не программное обеспечение, не архитектура системы - эти факторы не влияли», — сказал он.

«Не работал ни основной, ни резервный каналы. По сути, мы знали о проблеме, но ничего не могли сделать», — приводит слова представителей одного из крупнейших российских банков газета «Коммерсант». Собеседник издания рассказал, что во время сбоя работали только внутренние операции банка и партнеров, которые проводятся без авторизации в НСПК - например, снятие наличных с карты в родном банкомате или в банкомате банка-партнера, а все остальные операции были заблокированы.

Банкиры подтвердили, что блокировка коснулась всей России. Причем, если в Москве это произошло ночью, то для жителей некоторых других регионов сбой пришелся на светлое время суток, что нарушило работу многих отделений банков.

Напомним, что с 1 апреля операции по картам MasterCard уже полностью обрабатываются через НСПК, а Visa еще проводит процедуру подключения к системе (пока подключили только 20 банков из 80).