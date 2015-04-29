Чистая прибыль Газпрома сократилась на 86%

По результатам 2014 года чистая прибыль Газпрома снизилась на 86%: контролируемый государством газовый гигант пострадал от падения рубля, спора России с Украиной и снижения стоимости энергоносителей.

Газпром — крупнейший производитель газа в мире, на него традиционно приходится около 20% государственного дохода России. В среду от него поступила информация, что чистая прибыль, приходящаяся на акционеров в 2014 году, снизилась до 159 млрд рублей ($3,1 млрд) по сравнению с 1,1 трлн рублей годом ранее.



В основном падение обусловлено резким обвалом курса рубля к доллару и евро. Это привело к огромным потерям российских компаний, ведь им пришлось переоценить кредиты, взятые в иностранных валютах. В частности, валютные потери Газпрома, согласно его отчету, в 2014 году были на 926 млрд рублей выше, чем в 2013.

Снижение операционной прибыли составило 17%.