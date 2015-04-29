Чистая прибыль Газпрома сократилась на 86%

По результатам 2014 года чистая прибыль Газпрома снизилась на 86%: контролируемый государством газовый гигант пострадал от падения рубля, спора России с Украиной и снижения стоимости энергоносителей.
Газпром —
крупнейший производитель газа в мире,
на него традиционно приходится около
20% государственного дохода России. В
среду от него поступила информация, что
чистая прибыль, приходящаяся на акционеров
в 2014 году, снизилась до 159 млрд рублей
($3,1 млрд) по сравнению с
1,1 трлн рублей годом ранее.
В основном падение обусловлено резким обвалом курса рубля к доллару и евро. Это привело к огромным потерям российских компаний, ведь им пришлось переоценить кредиты, взятые в иностранных валютах. В частности, валютные потери Газпрома, согласно его отчету, в 2014 году были на 926 млрд рублей выше, чем в 2013.
Снижение операционной прибыли составило 17%.