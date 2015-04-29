Китайское количественное смягчение — это только слухи

Невзирая на недавние сообщения, центральный банк Китая не собирается выкупать местные гособлигации, сообщило вчера агентство Reuters, ссылаясь на заявление главного экономиста Народного банка Китая Ма Цзюня. "У Народного банка Китая достаточно инструментов воздействия на экономику, и регулятор не намерен прибегать к новым мерам, о которых ранее сообщили Reuters, The Wall Street Journal и другие", - сказал он.

Напомним, что недавно в прессе прошла информация о том, что руководство Народного банка Китая начало обсуждение новых мер помощи экономике, в частности — возможность запуска программы количественного смягчения. Тогда же говорили, что основным элементом в действиях центробанка будет покупка долговых бумаг провинциальных органов власти. Первым делом могут расширить программы обеспеченных кредитов, которые начаты в провинциях Гуандун и Шаньдун в 2014 году, говорит экономист Китайской академии социальных наук и главный экономист First Capital Securities.

Не секрет, что китайская экономика сейчас чувствует себя не очень хорошо — фиксируется стремительный отток капитала и массовые проблемы на рынке недвижимости. А потому никого не удивила идея смягчения монетарной политики со стороны НБК.

В прошлые выходные центральный банк опять снизил требования к банковским резервам - на 1%, самое сильное снижение за последние 7 лет. Если власти решились на такой серьезный и резкий шаг в разгар финансового кризиса, значит, проблемы в экономике действительно серьезные.