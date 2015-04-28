Падение курса рубля усилилось во вторник днем

По данным портала investing.com, доллар и евро во вторник, 28 апреля, резко усилили рост к рублю, который сегодня умеренно слабеет на валютных торгах. Так, по состоянию на 14:23 мск, пара USD/RUB подросла на 0,24% - до отметки 52,044, а EUR/RUB — на 1,34% - до отметки 56,966. Прежде сегодня доллар доходил до уровня 52,604 руб., евро — до 57,146.

Скорее всего, давление на рубль усилилось на фоне снижения цен на нефть. Котировки падают во время торгов уже третью сессию подряд из-за прогнозов о том, что запасы нефти в США вновь выросли на прошлой неделе. Фьючерсы на нефть Brent к 14:26 мск торговались на уровне $64,57 за баррель (-0,42%), а фьючерсы на WTI упали до $56,62 (-0,66%).

Плюс есть еще один неблагоприятный для рубля фактор – скорое окончание налогового периода. Участники рынка также ждут в этот четверг заседание Банка России по денежно-кредитной политике — большинство аналитиков уверены, что регулятор уже на этой неделе снизит ставки до 12%.

Сегодня важные новости для рынка будут вечером, когда начнется заседание ФРС США. «Мы полагаем, что регулятор будет осторожен в своих заявлениях, что может усилить интерес к рискам на глобальном рынке», – считают аналитики из Sberbank CIB.