Что ждать от заседания ФРС? Рынок не верит в повышение ставки

Сегодня начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, за которым всегда пристально наблюдают трейдеры и аналитики. Американский регулятор пока не исключает возможность перехода к нормализации денежно-кредитной политики в июне-июле этого года, даже несмотря на слабые макроэкономические данные в США и сильный доллар. По крайней мере, большинство опрошенных экспертов считают именно так. А сами участники рынка уже почти перестали верить в июньское повышение процентной ставки.

Сейчас, по подсчетам Barclays, рынок оценивает вероятность первого повышения базовой процентной ставки ФРС в сентябре 2015 года в 39%, в 2016 году - в 38%. При этом в повышение ставок в июне 2015 года верят только 13% трейдеров. "Думаю, ФРС не будет загонять себя в угол и оставит себе максимум места для маневров", - считает экономист из США Джош Шапиро.

В свою очередь, председатель Федерального резервного банка Атланты Дэнис Локхарт четко говорит, что повышение ставки в июне больше не представляется возможным. Сейчас, похоже, «дебаты» о сроках ужесточения денежно-кредитной политики сместились с прогнозов "июнь или сентябрь" на "сентябрь или конец года", говорит главный экономист Wrightson ICAP Лу Крэндэлл. Его коллеги из Bank of America и TD Securities вдобавок считают, что рассчитывать в этом году можно только на одно повышение ставки.

Напомним, в прошлом месяце ФРС отказался от обещания "проявить терпение" в плане повышения процентных ставок, но вместе с тем предупредил, что все еще будет тщательно следить за ситуацией, прежде чем что-то предпринимать.

Большая часть аналитиков, которые следят за работой ФРС, говорят, что на этом апрельском заседании не будет каких-либо новых сигналов о том, к какому решению склоняются члены Федерального комитета по открытым рынкам. Скорее всего, даже в заявлении регулятора, которое будет опубликовано в среду, не будет сильных изменений. Другие эксперты настаивают на том, что Федрезерв не будет смотреть на слабые показатели за I квартал и станет оценивать темпы восстановления уже во втором квартале.

По прогнозам аналитиков Bloomberg, рост ВВП США в первом квартале 2015 года замедлился до 1% в годовом пересчете (2,2% в прошлом квартале). Официальный показатель Министерство торговли опубликует уже завтра, в 15:30 мск.

Руководители ФРС в последнее время часто говорили, что будут переоценивать ситуацию в экономике на каждом заседании, то есть теоретически повышение ставки возможно и без дополнительных предупреждений. Тем не менее, все эксперты в один голос говорят, что в апреле базовая процентная ставка в США останется в диапазоне от нуля до 0,25%. ФРС держит ее в этих границах с декабря 2008 года.