USD/JPY: Иена продолжает падать после снижения рейтинга Японии агентством Fitch

Вчера рейтинговое агентство Fitch объявило, что понижает долгосрочные рейтинги дефолта Японии в иностранной и национальной валютах до "A" c "A+", прогноз — стабильный. Во вторник пара USD/JPY продолжает расти на фоне этой новости — к 9:30 мск пара торговалась на отметке 119,07.

В заявлении агентства Fitch говорится, что понижение рейтинга связано с мнением аналитиков агентства — они уверены, что правительство Японии не включило достаточные структурные меры в бюджет на 2015-2016 финансовый год (начинается в апреле), чтобы компенсировать отложенное повышение потребительского налога.

На этой неделе участники рынка ждут итогов заседаний американского и японского центробанков. Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США начнет двухдневное заседание сегодня, а Банк Японии соберется 30 апреля.

От ФРС рынок ждет каких-то новых намеков о сроках повышения ключевой ставки, от японского регулятора — вероятное ослабление денежно-кредитной политики.