Ципрас: «Наш приоритет — выплата пенсий и зарплат»

Во вторник премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что главный приоритет его правительства, которое стоит на пороге разорения, — выплата зарплат и пенсий. Хотя он добавил, что и дефолт по долговым обязательствам для страны тоже недопустим.

По словам Ципраса, Греция, которая должна будет выплатить 700 миллионов евро для ВМФ уже 12 мая, попробует заключить сделку с кредиторами до 9 мая. Это позволит ЕЦБ облегчить ситуацию с греческим недостатком ликвидности.

В интервью телеканалу Star Television Ципрас сказал: «Я не могу сказать, что резервы сейчас в хорошей форме. Существует проблема ликвидности, мы признаем ее. Но я хочу сказать то же самое, что я говорил до выборов: наша обязанность перед обществом, наш приоритет — выплата пенсий и заработной платы».

На вопрос, что же будет делать правительство, если столкнется с проблемами 12 мая, премьер-министр повторил: «Наш приоритет — выплата пенсий и зарплат».



