Анонс важных событий и макростатистики на неделю с 27 апреля по 1 мая

Наступившая неделя будет очень богатой и на важные события, и на крупную отчетность, и на макростатистику. Инвесторы настороженно ждут новостей, которых будет много.

Сегодня, в понедельник, 27 апреля, из уже случившихся событий можно отметить слабый индекс промышленных заказов за март, опубликованный в Великобритании: 1 против консенсус-прогноза в 4. Несмотря на то, что значение оказалось выше нуля (это означает, что количество заказов все-таки выросло), всё же до прогнозного значения индекс не дотянул.

В США сегодня будет опубликован индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за апрель. Прогнозное значение составляет 59,5.

Центральным событием дня станет квартальная отчетность самой крупной по капитализации компании мира: Apple.



Во, рыночный день начнется в 1.40 мск с речи управляющего Резервным Банком Австралии, господина Стивенса. Инвесторы обратят на нее пристальное внимание: от того, как РБА распорядится процентной ставкой, зависят рыночные настроения на Зеленом Континенте.

В Японии выйдет цифра по объему розничных продаж за март. Ожидается, что он упал на 7,3%.

В еврозоне ждут индекса потребительского климата из Германии. Предполагается, что он незначительно увеличился по сравнению с прошлым месяцем.

Одним из центральных событий дня станет публикация ВВП Великобритании за I квартал.

В Канаде ждут выступления главы Банка Канады, Стивена Полоза, который расскажет о монетарной политике канадского регулятора на май.

В США опубликуют индекс доверия потребителей за апрель и данные по изменению недельных запасов сырой нефти по данным Американского института нефти.

С отчетностью выступят BP, Ford Motor, Kraft Foods, Pfizer.

В среду, 29 апреля, отдыхают японские рынки: в стране начинается так называемая «Золотая неделя», в течение которой деловая жизнь в стране практически замирает. В частности, 29 апреля празднуется День Сёва, знаменующий собой день рожденья императора Хирохито.

Ряд статистических данных за апрель выйдет по еврозоне: оценка потребительского и делового доверия, деловой климат и индекс доверия потребителей, индекс производственных настроений. В Германии будет опубликован индекс потребительских цен.

Но самое интересное будет происходить в США. С разницей в несколько часов здесь ждут данных по ВВП за I квартал и заявления FOMC относительно монетарной политики на май. С учетом европейской статистики, все эти события в среду могут привести к значительной волатильности на рынках.

Отчетность за I квартал предоставят Baidu, Barclays, Deustche Bank, Fiat Chrysler Auto, Mondelez, Thomson Reuters, Time Warner, Total (и на NYSE, и в Париже), Газпром и Роснефть.

В четверг, 30 апреля, инвесторов ждет очень большой и богатый на события день. Решение по процентной ставке огласит Резервный Банк Новой Зеландии. В Японии выйдут данные по промышленному производству, а под конец торговой сессии состоится пресс-конференция главы Банка Японии, Харухико Куроды. После того, как станет ясно, что задумал на ближайшее время японский регулятор, подоспеют свежие данные из Европы.

Германия выпустит цифры по объему розничных продаж и статистику по безработице. Франция опубликует данные по потребительским расходам в марте. Из Испании подоспеет индекс потребительских цен и цифра по ВВП в I квартале.

Ежемесячный отчет ЕЦБ привлечет в четверг основное внимание на европейских рынках: он состоится в 11.00 мск. Но и ИПЦ в еврозоне за апрель, и уровень безработицы тоже многое расскажут рынкам.

Тем, кто следит за состоянием рубля, ЦБ РФ в 13.00 сообщит о своем решении по процентной ставке и расскажет о своих международных резервах.

В США выйдет крупный блок статистики по рынку труда (индекс стоимости рабочей силы, уровень зарплаты, среднее число заявок по безработицы, доходы и расходы физлиц, PMI в Чикаго).

И, наконец, Канада выпустит данные по ВВП за I квартал, вслед за чем снова, уже второй раз за неделю, перед публикой появится Стивен Полоз.

По работе в январе — марте отчитаются Airbus Group, BNP Paribas, Coca-Cola, Exxon Mobil, Nomura, RBS, Royal Dutch Shell, Visa, Western Union.

Пятница, 1 мая — День весны и труда. В честь Дня Труда отдохнут биржи большей части Европы, Сингапура и Гонконга, Китая, Южной Африки и, конечно же, России.

Итак, в Австралии выйдет в свет индекс производственной активности. Япония выпустит индекс расходов домохозяйств за март и общенациональный базовый ИПЦ, который покажет, насколько успешно проходит гонка за целевой инфляцией.

Несмотря на то, что Китай отдыхает в пятницу, тем не менее, две очень важных макростатистических цифры он выпустит. Это PMI в производственном и непроизводственном секторах.

Великобритания выпустит PMI в производственном секторе.

Всё тот же PMI в производственном секторе инвесторы ждут в пятницу и от Статистического бюро США. Мичиганский университет покажет индекс ожиданий и индекс настроения потребителей. С речью перед общественностью выступит член FOMC, господин Уильямс.

За I квартал отчитаются Berkshire Hathaway, Chevron, Moody's.