Рост спроса на нефть сбалансирует рынок к 2016 году

Мировой спрос на нефть вырастет на 1 — 1,5 млн баррелей в сутки уже к концу 2015 года. Такие диапазоны приводят прогнозисты. Снизилось количество буровых установок в США, а значит производство сланцевой нефти упадет уже ко второй половине года. Этого должно быть достаточно, чтобы к началу 2016 года сбалансировать нефтяной рынок.

Соответствующие прогнозы опубликовали в апреле и Международное энергетическое агентство, и Администрация энергетической информации США. Иэн Тейлор, главный исполнительный директор Vitol, крупнейшего в мире нефтяного трейдера, во время отраслевой конференции, организованной Financial Times, предсказал рост спроса на 1 млн баррелей в сутки. Глава отдела продаж BP, Пол Рид, предположил рост до 1,5 млн баррелей.



11 из последних 20 лет показывали рост потребления больше, чем на 1 млн баррелей в сутки, в соответствии с официальными данными. Поэтому рост в 1 — 1,5 млн баррелей не станет для рынков чем-то выдающимся. Процентное увеличение составит 1,1%, что гораздо меньше, чем 10 или, тем более, 20 лет назад. Рост на 1% (то есть, на 1 млн баррелей в сутки) — это почти обязательная цифра для нормального экономического развития мира. Поэтому, если мировая экономика не попадет в рецессию (что маловероятно), то прогнозы МЭА, Vitol и BP вполне реалистичны.

Транспорт

Расход нефти неразрывно связан со спросом на перевозки. Транспортный сектор «съедает» порядка 60% всей нефти, потребляемой в мире. Это — оценка ОПЕК в ее «Мировом Обзоре Нефти» за 2014 год.

В США ¾ нефти, потребленной в 2012 году, ушло на топливо для легковых автомобилей, грузовиков, железнодорожного транспорта, морских судов и авиации.

Мировая авиация и судоходство каждое по отдельности потребляют более 5 млн баррелей в день для перемещения людей и грузов по всему свету. Только в США автотранспорт потребляет 11 млн баррелей в сутки, а общий показатель для автомобильного транспорта составляет около 36 млн баррелей.

Поэтому даже небольшие сдвиги спроса на грузовые и пассажирские перевозки могут сильно влиять на рыночные движения нефти.

В последние годы мировой спрос на перевозки был сдержанным — сначала сказался резкий рост цен на топливо в период между 2004 и 2008 годом, а затем — долгосрочные последствия рецессии в развитых странах с 2008 по 2012 гг. Люди путешествовали меньше, предприятия тоже экономили — все были сосредоточены на экономии топлива и уменьшении расходов. Но цены на нефть вдвое упали с июня 2014 года, а перспективы для развития мировой экономики показывают устойчивый и даже впечатляющий рост.

Все это означает, что в 2015 — 2016 гг мировой спрос на перевозки сильно вырастет, а вместе с ним — и спрос на топливо.

Travel-бум

По прогнозам Всемирной Торговой Организации, объем мировой торговли в 2015 году вырастет на 3,3%, а на 2016 году — на 4,0%. Это позиционируется как «умеренное восстановление торговли в 2015 -2016 гг после трех лет слабого роста». Напомним, в 2014 году рост глобальной торговли составил только 2,8%, а спрос на нефть вырос при этом на 850 000 баррелей в сутки.

Вырастет нагрузка (а значит, и выручка, и потребление топлива) и у авиакомпаний. Количество пассажиров с 2014 года вырастет на 6,5%: в 2015, по прогнозу IATA, будут совершены 3,53 млрд перелетов. Более 4% прибавится к объему грузоперевозок: место дислокации переменят 2,2 млн тонн грузов дополнительно. В итоге IATA предполагает, что авиакомпании «съедят» топлива больше примерно на 260 000 баррелей нефти в сутки по сравнению с 2014 годом.

В море расход топлива увеличится на ту же величину, а может быть, даже больше: скажется рост объема грузовых перевозок.

Наконец, на дорогах США объемы перевозок выросли на 3 — 5% по сравнению с данными годовой давности, согласно статистике от Федеральной дорожной администрации и государственных налоговых инспекторов. Если продолжится такой же рост, то он приведет к росту потребления топлива на 250 000 и даже 500 000 баррелей в сутки (в виде бензина и дизельного топлива).

Нахождение баланса



Именно эти три источника — морские перевозки, авиакомпании и дороги США — легко обеспечат рост потребления примерно на 0,75 — 1 млн баррелей в сутки в 2015 году.

Если дешевое топливо стимулирует частных автолюбителей и грузоперевозки в других развитых странах, если спрос на перевозки продолжит расти на развивающихся рынках в Азии и Латинской Америке — легко увидеть, как общее потребление нефти вырастет на 1 — 1,5 млн баррелей в сутки.

В течение первых трех месяцев 2015 года запасы нефти в США росли в среднем на 1 млн баррелей в сутки, и большинство аналитиков оценивали мировой суточный дисбаланс спроса и предложения примерно в 1,5 — 2,0 млн баррелей.

И если глобальный спрос вырастет на 1,0 — 1,5 млн баррелей в сутки уже в этом году, а сланцевая добыча упадет на 150 000 — 300 000 баррелей в сутки ко второй половине года, то баланс нефтяного рынка наступит уже к началу 2016.

Но есть и несколько потенциальных препятствий к восстановлению равновесия. Прежде всего, это потенциал роста иранского экспорта, если будут сняты санкции. Иран может дополнительно добавить 0,5 — 1 млн баррелей в сутки, причем выйдет на эту величину довольно быстро.

Второй источник риска — если вдруг американское производство не снизится. Внутренние цены на нефть уже выросли более чем на 20% от их недавних минимумов, и близок уровень, на котором большая часть добычи снова становится безубыточной.