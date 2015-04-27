Эксперты The Wall Street Journal: активы уходят из нефтяных ETF, значит грядет снижение цен на нефть

В этом месяце увеличился отток активов из популярных биржевых фондов (ETF), которые привязаны к нефтяному рынку. По мнению экспертов The Wall Street Journal, это является сигналом о скором завершении месячного ралли нефтяных котировок.

Как сообщает австралийский инвестбанк Macquarie Group, биржевые фонды, инвестирующие во фьючерсы на нефть марки WTI, с начала апреля потеряли около $2,7 млрд инвесторских средств. Такой отток по итогам месяца отмечают впервые с декабря 2014 года - в январе инвесторы вновь стали вкладываться на фоне обвала цен. За первые три месяца 2015 года, когда нефть WTI обновила минимум за шесть лет, в подобные нефтяные ETF поступило около $6 млрд. C 17 марта цена WTI выросла на 32%.

Трейдеры и аналитики внимательно следят за еженедельными данными о потреблении и добыче нефти в США, чтобы уловить признаки сглаживания перепроизводства. Но они точно так же следят и за тенденциями ETF, потому что нефть все еще очень уязвима, и отток средств может привести к снижению цен на нее. "Если все инвесторы выйдут одновременно, появится сильное давление на рынок", - говорит управляющий директор швейцарской консалтинговой фирмы Petromatrix GmbH Оливье Якоб.

Нефтяные ETF, чьи паи покупают и продают как акции, инвестируют во фьючерсные контракты на нефть. Например, биржевой фонд U.S. Oil Fund к прошлой пятнице владел 48037 контрактами на нефть WTI с поставкой в июне, что эквивалентно 11% всех открытых позиций по этому фьючерсу. Но многие розничные инвесторы все еще считают, что дешевая нефть создает удачный момент для входа на рынок, хотя, может, просто структура сама ETF их отпугивает, пишет WSJ.