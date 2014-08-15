Состояние валютного рынка на конец недели

Сегодняшняя азиатская сессия не преподнесла никаких сюрпризов. В Японии вырос спрос на кроссы JPY на заявлении министра финансов о слабости экономики и предположительном втором этапе повышения налогов с 8% до 10%. На этом фоне USD/JPY уверенно обосновался выше уровня 200-дневной скользящей средней (102,38). Аналитики предсказывают, что возможно, эта пара скоро преодолеет точку сопротивления 103,00.



EUR/USD держится выше 1,3400 — это теперь точка сопротивления. Поддержка — на уровне 1,3296/1,3333. Если недельные торги закончатся выше точки 1,3330, то по евро будет доминировать позиция «быков». На следующей неделе все ждут выступления Джанет Йеллен, которое и станет основным фактором, влияющим на движение EUR/USD на ближайшее время.

GBP/USD не показывает повышения спроса: все ждут, когда будут опубликованы предварительные данные о ВВП во стором квартале. Ожидания рынков нейтральные, и если ВВП будет выше прогноза — поддержка пары поднимется выше 200-дневной скользящей средней, и наоборот. Вчера рост EUR/GBP закрепился на 0,80363.