Греция и мир: план событий на ближайшие две недели

Встреча министров финансов еврозоны в пятницу ознаменовалась разочарованием и язвительными упреками. Кредиторы недовольны отказом Греции соответствовать выдвинутым условиям и отказываются финансировать страну, находящуюся на грани финансовой гибели.



В ближайшие две недели в фокусе внимания по греческому вопросу будут несколько основных вопросов. С понедельника до конца месяца правительство должно выплатить зарплаты госслужащим и пенсии. Заместитель министра финансов, Димитрис Мардас в среду заявил, что в казне не будет денег для выполнения этих обязательств, если местные власти не исполнят распоряжение передать в Банк Греции все свои резервы. Таким образом планируется осуществить краткосрочное финансирование правительства.

6 мая страна должна погасить очередной платеж для МВФ. Первомайские праздники дадут правительству короткую передышку, но где оно возьмет 200 миллионов за неделю – непонятно.

Управляющий совет ЕЦБ будет проводить свою еженедельную оценку ситуации с ликвидностью греческих банков. На последнем заседании 22 апреля было решено увеличить пул доступных вливаний на 1,5 млрд евро, однако терпение некоторых членов совета на исходе. 6 мая на очередном заседании ЕЦБ ожидаются споры по этому поводу. Если победит коалиция критиков, дефицит ликвидности в стране вырастет.