Спасение Греции придет откуда не ждали

Министр иностранных дел Греции Никос Котцис в пятницу заявил, что уважает Германию, но не немецкую политику и не способы, которыми Берлин давит на Грецию. По его словам, Греция и ее партнеры по еврозоне рано или поздно вынуждены будут пойти на компромисс и создать политическую стратегию, которая позволит стране оплачивать свои долги. «Европа прагматична. Они хотят поддержать нас на своих условиях или же наказать нас и предъявить миру пример того, что бывает со страной, которая выбирает левое правительство», сказал Котцис в конце своего четырехдневного визита в Вашингтон и Нью-Йорк.

В четверг канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что должно быть сделано всё по предотвращению национального банкротства Греции. Тем не менее, вчера на встрече министров финансов еврозоны в Риге Афинам было вынесено жесткое предупреждение: левое правительство не получит ни цента помощи, пока не согласится на полный план экономических реформ.

Пока Греция практически по сусекам наскребла достаточно денег, чтобы до настоящего момента выполнять свои обязательства, но настоящие проблемы начнутся в мае. 12 мая, например, в МВФ должен уйти транш в 750 млн евро. Словом, вопрос в том, как долго Греция удержится на плаву без вливания свежих средств в экономику.

Но у Греции есть еще одна возможность: она надеется наполнить свою казну за счет строительства газового трубопровода, который свяжет Россию и юг Европы. В прошлом году Россия прервала строительство 40-миллиардного Южного Потока через Болгарию после возражений ЕС. Котцис заявил, что техническая группа по этому вопросу соберется в мае для обсуждения финансирования и материально-технического обеспечения трубопровода. Предполагается, что он пройдет через территорию Турции, Греции, Македонии, Сербии, а затем уйдет в Венгрию и, возможно, Австрию. В соответствии с российскими расчетами, инвестиции в греческую часть трубопровода составят 2 – 2,5 млрд долларов, заявил Котцис. Он подчеркнул, что финансирование строительства, в соответствии с правилами ЕС, будет осуществлять не российское правительство, а западные компании и банки.

Что касается прибылей, которые Греция предположительно получит от операций с трубопроводом, Котцис сказал, что они будут аналогичны тем, что получила бы от Южного Потока Болгария. Министр предположительно оценивает их в $5 млрд.

Котцис вошел в состав левого греческого правительства, которое пришло к власти в январе. В предвыборной компании народу было обещано, что с приходом к власти партии Syriza в стране закончится политика жесткой экономии средств, а болезненные реформы, необходимые для получения новых кредитов, не будут проведены.