В новых индексах FTSE нет российских акций

Вчера FTSE представил для инвесторов несколько новых индексов, среди которых нет ни одной российской акции. Например, индекс FTSE Emerging ex Russia Index (развивающиеся рынки без России) и FTSE All-World ex Russia Index (мировой индекс без России).

Как отметил аналитик "ВТБ Капитала" Илья Питерский, в отличие от индексов MSCI, на которые ориентируются большое количество фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки, FTSE World Index Series является важным для фондов Vanguard, которые инвестировали более $5 млрд в Россию с 2013 года.

Таким образом, сам по себе запуск серии индексов FTSE без России ничего не значит, пока не будет сообщения от фондов Vanguard о том, что они переходят на эти новые индексы, заключил И.Питерский.

Индексная компания MSCI в связи с введением США и ЕС санкций против компаний и банков РФ, входящих в индексы MSCI, также запустила ряд новых индексов, не включающих Россию для того, чтобы предоставить портфельным управляющим выбор: перейти на индексы без России или по-прежнему использовать индексы, в которых российские компании представлены.

Кроме того, и MSCI и FTSE проводили среди инвесторов консультации относительно статуса ВТБ и Сбербанка в своих индексах. MSCI по итогам проведенного опроса приняла решение оставить ВТБ и Сбербанк в индексах до тех пор, пока эти банки не объявят выпуске новых акций. Опрос FTSE завершился 8 августа, однако его результаты пока не объявлены.