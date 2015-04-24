Bloomberg: пять главных тем этой пятницы, от Варуфакиса до Nasdaq
Новости рынков

Bloomberg: пять главных тем этой пятницы, от Варуфакиса до Nasdaq

24 апреля 2015, 14:19
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Bloomberg перечисляет основные события, которыми запомнится рынкам сегодняшняя пятница: с Варуфакисом жестко обошлись в Риге, немецкий IFO взбодрил рынки, Nasdaq находится на историческом максимуме и еще кое-что.

  • Греческий министр подвергся остракизму. Один за другим министры финансов еврозоны прибывали в столицу Латвии, чтобы обсудить греческий кризис. И один за другим они спокойно, но твердо сомневались в успехе сегодняшних переговоров. Однако когда они вошли в зал заседаний, кажется, ситуация перестала быть спокойной. Янис Варуфакис подвергся жесткой критике со стороны своих разочарованных коллег.
  • NASDAQ обновил исторический рекорд. Не прошло и 15 лет с тех пор, как лопнул пузырь доткомов. К новой вехе помогли подойти доходы Apple, ведь 23% от всего роста Nasdaq в прошедшем году принесла только одна эта компания.
  • HSBC ищет себе новый дом: Великобритания оказалась неласковой матерью. Крупнейший банк Европы начал рассматривать различные варианты того, где расположить свою штаб-квартиру. Из Великобритании банк, по слухам, хочет уйти из-за роста административного давления.
  • Немецкий бизнес уверен в себе. Индикатор делового доверия IFO Германии достиг в апреле 10-месячного максимума. Индекс растет шестой месяц подряд и показал значение 108,6 против 107,9 в марте.
  • Сделка Comcast – Time Warner не состоится. Согласно информированным источникам, Comcast действительно планирует отказаться от сделки по слиянию с Time Warner ценой в $45,2 млрд.
#Nasdaq, еврозона, HSBC, статистика, Греция, Янис Варуфакис