Bloomberg: пять главных тем этой пятницы, от Варуфакиса до Nasdaq

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Bloomberg
перечисляет основные события,
которыми запомнится рынкам сегодняшняя
пятница: с Варуфакисом жестко обошлись
в Риге, немецкий IFO взбодрил
рынки, Nasdaq находится на
историческом максимуме и еще кое-что.
- Греческий министр подвергся остракизму. Один за другим министры финансов еврозоны прибывали в столицу Латвии, чтобы обсудить греческий кризис. И один за другим они спокойно, но твердо сомневались в успехе сегодняшних переговоров. Однако когда они вошли в зал заседаний, кажется, ситуация перестала быть спокойной. Янис Варуфакис подвергся жесткой критике со стороны своих разочарованных коллег.
- NASDAQ обновил исторический рекорд. Не прошло и 15 лет с тех пор, как лопнул пузырь доткомов. К новой вехе помогли подойти доходы Apple, ведь 23% от всего роста Nasdaq в прошедшем году принесла только одна эта компания.
- HSBC ищет себе новый дом: Великобритания оказалась неласковой матерью. Крупнейший банк Европы начал рассматривать различные варианты того, где расположить свою штаб-квартиру. Из Великобритании банк, по слухам, хочет уйти из-за роста административного давления.
- Немецкий бизнес уверен в себе. Индикатор делового доверия IFO Германии достиг в апреле 10-месячного максимума. Индекс растет шестой месяц подряд и показал значение 108,6 против 107,9 в марте.
- Сделка Comcast – Time Warner не состоится. Согласно информированным источникам, Comcast действительно планирует отказаться от сделки по слиянию с Time Warner ценой в $45,2 млрд.