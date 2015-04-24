Европейские индексы растут благодаря сильной отчетности, немецкому IFO и греческим переговорам

Фондовая Европа растет в пятницу благодаря сильной корпоративной отчетности за I квартал 2015 года. Согревают настроения инвесторов и оживившиеся надежды на то, что Греции удастся договориться с кредиторами. К 13.52 мск DAX вырос на 0,81%, FTSE 100 — на 0,40%, CAC 40 – на 0,65. Периферические индексы тоже прибавили: IBEX 35 увеличился на 1,21%, FTSE MIB окреп на 1,29%. Резко вырос греческий индикатор, ASE: сейчас он в плюсе на 2,04%.

Рост немецкого индекса обусловлен индексом настроений инвесторов в стране, который в апреле достиг самого высокого уровня почти за год. Оптимистичные настроения на Афинской бирже связаны со словами Ангелы Меркель, которая заявила, что ее встреча с Алексисом Ципрасом была «конструктивной».



Что касается отдельных акций, то 7,8% прибавил шведский производитель бытовой техники Electrolux после того, как отчитался о меньшем, чем ожидалось, падении в первом квартале. Renault вырос на 3,5%, и тоже на позитивной отчетности: +13,7% дохода в I квартале и подъем продаж в Европе, с лихвой компенсирующий спад в России.



