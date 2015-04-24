Deutsche Bank проведет революционные изменения в бизнес-стратегии

Готовится одна из самых крупных реорганизаций в истории главного немецкого банка — Deutsche Bank. Наблюдательный совет кредитора сегодня рассмотрит вопрос глобальной распродажи активов, а может быть, даже и об отмене бизнес-модели универсального банка.

Последние 20 лет заставили бизнес, в том числе и банковский, сильно измениться, но грядущее решение может стать самым революционным в почти полуторавековой истории Deutsche Bank.

Сегодня бизнес немецкого «зубра» делится на две основных части. Это предоставление банковских услуг для частных юридических лиц и инвестиционный банкинг. За последние 20 лет руководство банка часто меняло приоритеты развития. В спокойные времена работа с частными и корпоративными вкладчиками уходила на задний план, и основные силы вкладывались в высокодоходный инвестиционный банкинг. Обвал фондовых рынков и резкое сжатие спроса на инвестиционные услуги снова переориентировали руководство к банковским услугам для населения.



В частности, во время кризиса 2008 года Deutsche Bank фактически купил Postbank с его 5 миллионами мелких вкладчиков по всей Германии. В 2012 году он владел 94% ценных бумаг Postbank'а, потратив на них порядка 6 млрд евро.

Сейчас идет разговор о том, чтобы продать этот пакет: Deutsche Bank хочет освободиться и снять Postbank со своего баланса. Пока неизвестно, как именно это будет происходить: есть подозрения, что в числе потенциальных покупателей значатся испанский Santander и французский BNP Paribas, которые давно хотят поглубже войти в немецкий банковский рынок. Возможен также и выход пакета на свободный фондовый рынок. Однако, по оценкам экспертов, в любом случае вряд ли стоимость сделки может дойти до потраченных когда-то 6 млрд.

План продажи самого крупного розничного подразделения может означать серьезные изменения не только в структуре, но и в бизнес-модели Deutsche Bank. Политика монетарного смягчения от ЕЦБ сделала работу со вкладами населения малорентабельной. Поэтому ползут слухи о том, что Deutsche Bank хочет радикально ампутировать весь свой бизнес на ниве банковских услуг для частных и юридических лиц, вычленив его в отдельную компанию и продав на бирже.

Дальше крупнейший немецкий кредитор, предположительно, сконцентрируется на инвестбанкинге и доверительном управлении. То есть, от европейской модели универсального банка Deutsche Bank перейдет к американскому типу инвестбанка, ярким примером которого является Goldman Sachs.