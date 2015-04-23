Цены на нефть в четверг остаются стабильными

Сегодня во время азиатской сессии цена на нефть оставалась стабильной. К 9.27 мск июньский фьючерс на Brent стоит 62,71 доллар за баррель, WTI с поставкой в июне - $56,20. Дальнейшего резкого снижения не происходит, поскольку в Йемене возобновились бои. Несмотря на заявления со стороны Эр-Рияда о том, что коалиция арабских стран прекращает авиаудары, вчера и сегодня обстрелы продолжались.

Однако и роста не наблюдается: добыча сланцевой нефти пока не упала. Продолжают рекордно расти запасы в США: сырой нефти в хранилищах стало больше на 5,3 млн баррелей, хотя аналитики ждали роста на 2,9 млн. Эксперты BNP Paribas пишут в своей аналитической записке для клиентов: «Мы все еще видим фундаментальный избыток поставок нефти — по крайней мере, в течение ближайших нескольких месяцев».