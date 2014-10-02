Американский фондовый рынок: чего ждать в ближайшие три месяца?

Заключительный этап 2014 года уже наступил. Инвесторы пытаются решить, как оптимизировать свои портфели так, чтобы не повторилась ситуация с очень изменчивым периодом, полным неуверенности и страхов.

Сентябрь был особенно крутым: S&P 500 обвалился на 1,6% всего лишь за месяц (однако в годовом выражении все еще держится в прибыли на 6,7%). То, как пройдет остальная часть года, будет зависеть в основном от того, останутся инвесторы осторожными или станут более оптимистичными касаемо будущих прибылей.

Конфликты на Ближнем Востоке, в Украине и в Гонконге, конечно, не делают жизнь инвесторов более легкой и радостной. Вот ключевые темы, которые инвесторы должны обязательно принимать во внимание в ближайшие три месяца.



Макроэкономика. Инвесторы не ждут, что ФРС изменит свой курс. Впервые за долгое время наконец-то наступила уверенность в том, что повышение ставок произойдет в 2015 году, а не до Нового Года. Фондовые рынки ждут повышения примерно в июне 2015. Также впереди масса экономической статистики, которая должна будет перевариваться по мере поступления (первая ласточка — это отчет о ВВП, которая выйдет уже завтра). Заслуживает внимания и следующая встреча ФРС 28 — 29 октября. В уме каждый здравомыслящий инвестор должен держать также и замедление европейской экономики, и проблемы в Китае.

Волатильность. Волатильность индекса S&P 500, согласно данным Индекса Изменчивости VIX, отклонялась очень серьезно за прошлые три месяца и в сентябре достигла 34%. Большая часть аналитиков предсказывает увеличение этого показателя, поэтому нужно быть готовым к настоящим бурям. Однако главный инвестиционный стратег Black Rock Расс Кёстерих ведет успокоительную риторику, указывая на то, что эти значения VIX все еще ниже исторических средних, и мера страха Уолл-стрит должна нормализоваться.

Геополитика. Рынки демонстрируют удивительную упругость по этому поводу. Геополитических рисков, чтобы вызвать 10%-ную коррекцию рынков, было вполне достаточно. Исламское Государство, Россия/Украина, Гонконг — всё это вызывает пристальное внимание инвесторов, но не приводит к панической торговле.

Расхождение (или дивергенция). Это модное словечко месяца. Так называемое «расхождение» относится к различиям в движении акций небольших компаний и «голубых фишек», в секторальных движениях и возрастающих кредитных спредов. Наконец, разница между доходностью мелких и государственных облигаций часто рассматривается как один из первых признаков начала «медвежьего рынка». Осторожность на тему «расхождения» может заставить инвесторов поволноваться. Аналитики говорят, что если подъем рынков в четвертом квартале не будет сопровождаться ростом акций и маленьких компаний тоже, то возникнут большие вопросы на тему устойчивости роста в 2015 году.

Доллар. В центре внимания в сентябре был неуклонно растущий доллар. Он обновил многолетние максимумы против евро и иены, в то время как долларовый индекс перевалил за четырехлетний максимум. Однако нужно отметить: общее мнение аналитиков рынка состоит в том, что растущая сила доллара больше имеет отношение к замедлению экономик Европы и Японии, нежели к реальному улучшению ситуации в США.

Доходы. Через пару недель начнутся отчеты компаний по результатам третьего квартала. Начнутся они с Alcoa, неофициально начинающей сезон на следующей неделе. Текущие ожидания роста прибыли — 3,5%, а дохода — 7%. «Экономика достаточно сильна, чтобы функционировать самостоятельно, и доходы корпораций готовы возрасти. С процентными ставками, остающимися на низком уровне до середины 2015 года, мы увидим повышающиеся курсы акций,» - говорит Кэрин Кавана, стратег рынка.

В конечном итоге, конечно, это всё умозрительные рассуждения. Как рынки закончат год — можно только предполагать. Но почти все стратеги соглашаются с тем, что дорога до конца года будет не самой ровной.