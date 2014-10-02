Нефть марок Brent и WTI подешевела на 2%

Цены на нефть марки Brent упали уже до $92,02, а утром падали до $91,60, минимума с июня 2012 года. Падения цен на нефть начались после сообщения о снижении цен в Саудовской Аравии для азиатских клиентов.

Фьючерсы на нефть WTI упали до $88,98 за баррель. Характерно, что оба эталона нефти завершили третий квартал самым большим падением за два года.

Сегодня Саудовская Аравия доказала, что готова бороться за долю в мировом рынке, снизив официальные цены на ноябрьские партии нефти для азиатских клиентов. "Это структурное изменение на рынке нефти, Саудовская Аравия открыто заявляет, что готова к ценовой конкуренции. Я думаю, рынок достигнет дна не ранее, чем Brent упадет ниже $88", - считает старший аналитик сырьевых рынков SEB в Осло Бьярне Шильдроп. Чтобы сбалансировать рынок в следующем году, ОПЕК придется сократить добычу на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки.

Во время написания комментария нефть начала восстанавливаться. Сейчас торгуется соответственно по $92,44 за баррель нефти Brent и $89,31 за баррель WTI.

