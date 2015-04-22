Нефть дешевеет на новостях из Йемена и Саудовской Аравии

Во вторник Саудовская Аравия объявила об окончании военной кампании в Йемене. Вследствие ослабления напряженности на Ближнем Востоке цена на нефть снизилась и продолжает падать в среду. На момент 8.18 мск Brent с поставкой в июне стоит $61,64 за баррель, WTI - $56,03. Вчера коалиция арабских стран приняла решение об окончании трехнедельной военной операции в Йемене против повстанцев. Теперь принято решение сосредоточиться на безопасности, борьбе с терроризмом, гуманитарной помощи и поиске политического решения для Йемена.

Сегодня выйдут данные по запасам нефти и бензина в США: по прогнозам Reuters, они, скорее всего, выросли уже 15-ю неделю подряд; в течение прошедшей недели к ним должны были добавиться еще 3 млн баррелей.

«Рынок нефти немного вырос за последнее время, но рано или поздно подвергся бы коррекции, поскольку напряженность на Ближнем Востоке должна была снизиться», — говорит Джозеф Посиллико, старший вице-президент энергетической фьючерсной компании Jefferies (Нью-Йорк). Несмотря на сегодняшнее и вчерашнее снижения, Brent в течение апреля выросла почти на 12%, а WTI – на 15%. Некоторые аналитики соглашаются с тем, что рынок находится на пороге долгосрочного восстановления. Однако есть и противоположные мнения: к примеру, аналитик Commerzbank Карстен Фрич предполагает, что Brent уйдет к отметке $50 за баррель.