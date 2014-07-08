Во вторник вырос рубль, покупаем новозеландский доллар и южноафриканский ранд

Торги вторника показывают рост рубля. «Виноваты» в этом следующие факторы: отсутствие каких-либо отрицательных событий в Украине и положительные движения ряда «сырьевых» и развивающихся валют.

Приближается налоговый период: на этом фоне рубль будет колебаться в узких диапазонах, и на него повлияют внутренние денежные потоки. Летнее снижение рыночной активности тоже повлияет на российскую валюту: объем сделок падает, а во время более или менее серьезных событий всплески волатильности будут очень заметными на фоне общего снижения биржевой деятельности.

Итак, отношение рубля к корзине час назад было на уровне 39,87 (корзина подешевела на 18 копеек). Доллар снижается на 0,4% и стоит 34,31, а евро торгуется вблизи отметки 46,67 и теряет 0,5%.

Хорошо себя ведут сегодня валюты сырьевого сектора: с ними хорошо спекулировать на разнице процентных ставок. Новозеландский доллар достиг трехлетнего максимума, южноафриканский ранд прибавил 0,75%. Ряд экспертов заявляет о том, что стоит выкупать такие валюты против рубля для формирования баланса сил на ближайшее время.

В качестве геополитических факторов в поддержку рубля аналитики многих европейских банков называют, например, стремление к дипломатическому решению конфликта на Украине и расширение Западом лишь персональных санкций к российским бизнесменом и чиновником, не затрагивая «ковровыми бомбардировками» всю экономику нашей страны.

Продолжающееся удешевление нефти пока не сказывается на курсе российской валюты в силу вступления в игру многих других факторов.



