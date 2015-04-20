Нефть падает на усилении доллара и саудовской добыче

Цены на нефть идут вниз в понедельник: к 15.44 мск Brent с поставкой в июне потеряла уже полтора доллара и торгуется на отметке 62,61 доллара за баррель; WTI подешевела до $56,84. Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии, Али аль-Наими, сказал, что оставит апрельское производство на прежних мощностях: около 10 млн баррелей в сутки. «Я уже много раз говорил, что мы всегда будем предоставлять нашим покупателям столько нефти, сколько они хотят. Теперь они хотят 10 миллионов баррелей в сутки», — заявил он.

Доллар тоже подрос к корзине валют в понедельник, и этот фактор тоже повлиял на нефтяные цены.



С начала апреля цена на нефть выросла примерно на 17%, бодро взлетев на опасениях о снижении добычи в США. Однако Morgan Stanley предупреждает, что производство в Саудовской Аравии может быть более важным, чем события в Соединенных Штатах.

«Мы беспокоимся по поводу ОПЕК. Производство в Саудовской Аравии выросло на 1 млн баррелей в день только за март. Она одна добавила на рынок количество нефти, эквивалентное половине добываемого в Баккене (крупнейшее сланцевое месторождение в США). Ее добыча далеко за пределами любого американского спада», — говорится сегодня в записке Morgan Stanley.