Цена на нефть растет

В понедельник продолжает расти цена на нефть. На момент 10.34 мск Brent с поставкой в июне стоит 63,70 доллара за баррель, июньские фьючерсы на WTI - $57,78 за баррель. Котировки растут благодаря данным о снижении количества американских буровых установок и за счет мер стимулирования китайской экономики.

Представители крупнейшей в мире нефтесервисной компании, Schlumberger Ltd, предполагают, что интенсивность бурения нефтяных скважин в США может никогда больше не достичь темпов прошлого года. В то же время центробанк Китая, крупнейшего мирового потребителя нефти, смягчил требования к коммерческим банкам страны и тем самым добавил в свою экономику ликвидности. Это косвенно может повлиять на мировой спрос на нефть.



«Когда мы увидим реальное сокращение производства в США, мы, скорее всего, зафиксируем очередной рост цен на нефть», — говорит Рик Спунер, главный рыночный аналитик CMC Markets (Сидней). — «Но будет трудно заставить рынок поднять цену выше, чем 65 — 70 долларов за баррелль, потому что даже при условии снижении добычи на американском шельфе мировой рынок нефти будет оставаться хорошо обеспеченным».

Brent достигла максимума 2015 года в четверг на новостях об эскалации конфликта в Йемене, что вызывает беспокойство по поводу бесперебойности поставок из Саудовской Аравии.