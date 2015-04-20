Цена на нефть растет

В понедельник продолжает расти цена на нефть. На момент 10.34 мск Brent с поставкой в июне стоит 63,70 доллара за баррель, июньские фьючерсы на WTI - $57,78 за баррель. Котировки растут благодаря данным о снижении количества американских буровых установок и за счет мер стимулирования китайской экономики.
Представители
крупнейшей в мире нефтесервисной
компании, Schlumberger Ltd, предполагают,
что интенсивность бурения нефтяных
скважин в США может никогда больше не
достичь темпов прошлого года. В то же
время центробанк Китая, крупнейшего
мирового потребителя нефти, смягчил
требования к коммерческим банкам страны
и тем самым добавил в свою экономику
ликвидности. Это косвенно может повлиять
на мировой спрос на нефть.
«Когда мы увидим реальное сокращение производства в США, мы, скорее всего, зафиксируем очередной рост цен на нефть», — говорит Рик Спунер, главный рыночный аналитик CMC Markets (Сидней). — «Но будет трудно заставить рынок поднять цену выше, чем 65 — 70 долларов за баррелль, потому что даже при условии снижении добычи на американском шельфе мировой рынок нефти будет оставаться хорошо обеспеченным».
Brent достигла максимума 2015 года в четверг на новостях об эскалации конфликта в Йемене, что вызывает беспокойство по поводу бесперебойности поставок из Саудовской Аравии.