В Центральной Азии появился первый терминал обмена долларов на биткоин

Пока единственный вообще на всю Центральную Азию терминал стоит в одном из уголков небольшой пиццерии в центре Бишкека, таким образом энтузиаст решил провести эксперимент и помочь трудовым мигрантам.

Аппарат конвертирует наличные доллары в самую популярную в мире криптовалюту — bitcoin. Он похож на любой из многочисленных платежных терминалов, но дает возможность конвертировать твердую валюту в электронное платежное средство, которое все чаще используется в интернет-транзакциях.

По словам владельца аппарата, итальянского финансового аналитика Эмануэле Косты, этот эксперимент должен способствовать изменению системы денежных переводов на родину трудовыми мигрантами Кыргызстана (их число достигает миллиона человек). По оценке Всемирного банка, в прошлом году денежные переводы трудовых мигрантов в другие страны составили сумму, равную 31% ВВП республики. Большая часть этих денег - несколько млрд долларов - переведена с помощью операторов «Вестерн Юнион», «Золотая Корона», взимающих высокий комиссионный сбор. Эмануэле Коста, в прошлом аналитик инвестбанка Goldman Sachs, видит в валюте bitcoin недорогую, надежную и конфиденциальную альтернативу.

О плюсах и минусах валюты bitcoin в блогах уже писал автор AntonEsin, поэтому повторяться нет смысла. Скажу лишь, что курс обмена виртуальной валюты в настоящее время составляет примерно $642 за bitcoin.

Энтузиаст-изобретатель Эмануэле Коста твердо верит в потенциал виртуальной валюты, но при этом признает, что в настоящее время bitcoin сталкивается с определенными трудностями. Главной из них является недостаток знаний о ней. Чтобы исправить ситуацию, он начал организовывать встречи, посвященные bitcoin, где знакомит заинтересованных лиц с потенциалом криптовалют и других децентрализованных финансовых платформ, призванных улучшить и упростить финансовую жизнь граждан.

Палки в колеса эксперименту может вставить возглавляемый Москвой Таможенный союз, в который Кыргызстан планирует вступить в следующем году. Государства-члены ТС Беларусь и Казахстан уже высказались негативно по отношению к bitcoin и другим электронным валютам. «Системы анонимных платежей и кибервалюты – это денежные заменители и они не могут быть использованы физическими или юридическими лицами», – предостерегает Генеральная прокуратура РФ. Посмотрим, как надолго сможет задержаться валюта, которая осмелилась конкурировать с внутренней государственной уже сложившейся системой.

Автор и куратор эксперимента рассчитывает окупить средства, вложенные в аппарат, не раньше чем через несколько лет – с каждой транзакции он получает чисто номинальную сумму. Куда большее значение для него имеет то, что за первые две недели функционирования аппарата (даже без рекламирования этих услуг) его испробовал уже целый ряд граждан. Это доказывает, что bitcoin может благополучно прижиться в Бишкеке, считает Эмануэле Коста.