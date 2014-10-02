Жизнь без QE: чего надо бояться инвесторам?

В США цены на акции упали уже в три раза с марта 2009 года и это вызвало некоторое беспокойство, что рынки находятся в «пузыре», накачанном политиками центрального банка, в частности с помощью количественного смягчения (QE). Вдобавок, Банк международных расчетов (БМР) - один из немногих, кто предсказал кризис в 2007 году - недавно издал строгое предупреждение, что рынки отделены от экономической реальности и что низкие процентные ставки, возможно, подтолкнули инвесторов брать на себя слишком много рисков в поисках выхода.

Пузыри такие возникают, когда рыночные цены становятся значительно отделенными от основных тенденций, в частности, перспектив роста прибылей корпораций.



Чтобы избежать большой просадки в будущем, инвесторы должны сосредоточиться на трех основных показателях: макроэкономические показатели, оценки и позиционирование инвесторов. Сейчас ни один из этих драйверов рынка не показывает нам, что мировые акции находятся в пузыре. Опережающие индикаторы не предупреждают о надвигающемся спаде в мировой экономике, ни о рецессиях в прибыли корпораций. Но существует много предупреждений, поэтому стоит с осторожностью относиться к любой новости.

В течение нескольких следующих кварталов резонно ожидать экономического роста в США с 3 до 4% в год, в Великобритании - рост на 2-3%. Беспокойства по поводу застоя кажутся преувеличенными. Программа QE подходит к концу в обеих странах, а процентные ставки будут скромно расти в 2015 году — таков вывод авторов оригинального материала. Кроме того, отмечается и тот факт, что без политики QE, согласно экономическим условиям за последние пять лет, многим банкам и компаниям было бы гораздо хуже.

В еврозоне, наоборот, в силу разных причин (частично идеологической, частично - правовой) не было QE и потому экономический рост продолжает стагнировать.

Если когда-то и Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустит свою ​​собственную QE, акции еврозоны и немецкие государственные облигации, скорее всего, еще раз поднимутся и окажут давление на большие доходные государственные облигации. На этом фоне американский фондовый рынок должен продолжить рост в течение ближайших нескольких лет.

Но не спешите радоваться таким прогнозам. В эту среду американский рынок вновь показал быстрое снижение. Индекс S&P 500 в конце дня потерял 1,3%, при этом всего 2 из последних 9 сессий были растущими. Однако, стоить заметить, что американский рынок начал падать одним из последних. На других площадках ситуация портилась намного раньше, особенно это касается развивающихся рынков (Бразилия, Корея, Индонезия, Аргентина).

О движении мировых рынков вниз говорили несколько факторов. Во-первых, это спред между доходностями корпоративных бондов США и доходностью казначейских облигаций — он начал существенно расширяться и превысил летний максимум. Сработал также «народный индикатор»: отношение цены золота к цене серебра. Принято считать, что если оно достигает отметки в 70, на рынках может начаться обвал. Эта ситуация на рынке очень напоминает 2011 год, когда Федрезерв завершил программу скупки активов. Тогда постепенно стали расти ставки LIBOR, расширялся спред доходностей, но в итоге рынки рухнули. Хотя и признаки к падению рынок тоже давал заранее (как и сейчас). Тогда обвал на всех без исключения финансовых рынках был очень сильным.

Но речь сейчас идет не о падении индексов, а о том, какая волатильность может скоро наблюдаться. Все знают, что все эти программы QE направлены в том числе и на подавление волатильности. И теперь фондовые активы могут так начать «скакать», что мало никому не покажется. В последние годы американский рынок в основном показывал постепенный рост без резких колебаний, а затем следовала быстрая и несильная коррекция, потом рост опять продолжался. А теперь ежедневно колебания могут составлять до 1% и даже выше. К слову, подобное мы уже могли наблюдать пару дней назад. Да и сегодня утром наблюдали уверенный рост товарных валют - австралийского и канадского долларов, они прибавляли к американскому доллару по 0,8%. У рынка появился аппетит к риску, а значит и индекс S&P вполне может отыграть вчерашние потери.