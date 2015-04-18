Министр финансов США раскритиковал своего немецкого коллегу

Мировая экономика рискует «вернуться в докризисную» зависимость от США, если основные торговые государства, такие, как Япония и Германия, не примут оперативных мер по стимулированию внутреннего спроса. Такое мнение министр финансов США, Джек Лью, озвучил вчера во время весеннего совещания Всемирного Банка и МВФ в Вашингтоне.



Во время своей резкой атаки американский министр призвал страны с крупным профицитом текущего счета «как можно быстрее начать политику повышения внутреннего спроса». Мишенью для особенно жесткой критики стала Германия, крупнейшая европейская экономика. Господин Лью призвал экономические власти страны увеличить инвестиции в инфраструктуру, чтобы помочь вытолкнуть на поверхность спрос. Он выразил обеспокоенность тем, что экономический фон за пределами США остается слабым. Министр добавил: «В то время, как экономика США продолжает демонстрировать силу, глобальная активность по-прежнему отстает и становится все более неравномерной».

Немецкие чиновники отвергли критику, утверждая что профицит счета текущих операций отражает силу экспортного сектора страны, а также эффект ослабления евро. В четверг министр финансов Германии, Вольфганг Шойбле, отверг идею о том, что правительство должно воспользоваться рекордно низким уровнем затрат по займам и развязать финансовый пакет стимулирования внутреннего спроса.