Акции Уолл-стрит сильно подешевели в пятницу

В пятницу американские индексы сильно снизились. DJIA потерял 1,54%, S&P 500 упал на 1,13%, Nasdaq “похудел» на 1,52%. Инвесторы пытаются определить, смогут ли ценные бумаги отскочить после такого сильного удара. Если индексы будут продолжать тонуть в течение следующей недели — это даст вполне ясное, но не очень оптимистичное представление о состоянии американской экономики на сегодняшний день.



На вчерашние настроения инвесторов негативно влияли не только унылая динамика индексов еврозоны, но и то, что творилось непосредственно в Америке, где в разгаре сезон высокой отчетности. На следующей неделе инвесторы ждут отчетности таких гигантов рынка, как Amazon, Generel Motors, Boeing и Morgan Stanley. Многие экономисты говорят, что следующая неделя и расставит все точки над «и» относительно состояния корпоративной Америки, покажет общую тенденцию.

Промышленные компании Honeywell International и General Electric понесли потери в результате усиления доллара, их акции снизились на 2,14% и 0,11% соответственно на слабой отчетности, вышедшей вчера.

Очень сильно снизились котировки Facebook Inc (-1,86%) и Google Inc (-1,98%). Это ударило по индексу Nasdaq.