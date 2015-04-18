Европейские акции резко упали в пятницу

В пятницу европейские акции резко ушли вниз, поскольку трейдеры беспокоились об ослаблении на китайских фьючерсных рынках. Кроме того, вчера на три часа были отключены терминалы Bloomberg, что, несомненно, сказалось на объеме и качестве торгов.

Некоторые трейдеры в качестве дополнительных причин роста рыночной волатильности называют окончание срока фьючерсов и опционов на европейские индексы.

Так или иначе, но результаты удручающие: DAX обвалился на 2,58%, FTSE 100 потерял 0,93%, САС 40 упал на 1,55%. Периферические индексы тоже ушли в глубокую депрессию: IBEX 35 ослаб на 2,17%, FTSE MIB — на 2,40%. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Euro Stoxx 50 потерял 2,07%.



Влияет на ситуацию и неопределенность отношений между Грецией и ее международными кредиторами: стратеги UBS говорят в своей записке, что если стороны не договорятся в течение ближайших нескольких недель, правительство страны не сможет избежать дефолта.

Росту рынка препятствовали и неутешительные корпоративные отчеты. К примеру, акции шведского производителя подшипников SKF упали на 8,2% после снижения прогноза на производство во втором квартале.

Производитель сельхозхимикатов Syngenta снизил котировки на 4,4% после сообщения о снижении продаж из-за снижения цен на сырьевые товары, усиления доллара и долгой зимы в Соединенных Штатах.