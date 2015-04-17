Акции США "трещат" из-за действий китайских регуляторов

Американские фондовые фьючерсы внезапно пошли вниз в пятницу, когда привязанные к некоторым китайским акциям контракты упали из-за законодательных изменений. Как известно, теперь китайские портфельные управляющие смогут предоставлять акции взаймы для последующих продаж без покрытия. Кроме того, нацбанк Китая расширит перечень бумаг, доступных для игры на понижение, чтобы увеличить предложение акций на рынке.

"По-видимому, эта новость стала тяжелым грузом для китайских фьючерсных индексов, которые тащат акции вниз", - говорит Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик из OANDA. Китайские акции, размещенные в Гонконге, упали на 4% после закрытия торгов. "То, что мы видим сейчас, является сочетанием паники и уничтожение технических уровней, это все усугубляет движение вниз", - добавил он.

Также на глобальные рынки влияет выход из строя терминалов Bloomberg. Доступ трейдеров к терминалам перекрылся примерно в то же время, когда закрылись азиатские рынки. Компания говорит, что она работает над тем, чтобы восстановить доступ к Bloomberg Professional service, ключевому продукту компании.

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average к 15:48 мск упали на 0,80%, на S&P 500 — на 0,64%, а фьючерсы на Nasdaq-100 обвалились на 0,78%. Европейские фондовые индексы также упали после новостей из Китая: Stoxx Europe 600 потерял 1,6%. Вчера акции США закрылись небольшим снижением, получив небольшой удар от нескольких членов ФРС, которые заявили о том, что краткосрочное повышение процентной ставки менее вероятно.

Впереди нас ждет коррекция? Один аналитик сказал на CNBC в пятницу, что он ожидает начало коррекции глобальных показателей в течение следующего месяца. "Я думаю, что коррекция началась по DAX и S&P 500, и вероятно, сегодня мы увидим их последние максимумы", - сказал Ясин Канун, управляющий портфелем британской компании PivotHunters. Он следит за истечением опционных контрактов в пятницу, и затем ожидает начало коррекции - S&P 500, по его мнению, опустится на 10%, а DAX упадет до 11650.

Сегодня особое внимание надо уделить поведению следующих акций. General Electric показали убыток в первом квартале, теряют 0,8% от стоимости акций на премаркете. После закрытия торгов в четверг American Express объявила о приросте прибыли в 6,5%, акции потеряли 1,74% после того, как компания заявила, что ее результаты пострадали от сильного доллара. Advanced Micro Systems Inc. показывает сильное падение — на 10,45% в премаркете. Ее акции падают после того, как этот производитель чипов опубликовал отчет, согласно которому в первом квартале компания зафиксировала убыток и очень слабый доход. Акции Schlumberger выросли вчера чуть более чем на 2%, сегодня на премаркете - еще +2,62%. Компания заявила, что сократит более 11000 рабочих мест после 39% падения доходов в I квартале.



