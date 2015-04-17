Рубль к выходным растерял свои рекордные достижения

В пятницу днем российский рубль продолжает постепенно дешеветь против доллара и евро. По мнению экспертов, это связано с ожиданиями снижения ставок центробанком (возможно, уже на заседании 30 апреля), а также со стремлением участников рынка зафиксировать прибыль перед выходными.

К 12:49 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 50,98, а EUR/RUB — на уровне 55,09, по данным Московской биржи.

Вчера глава центробанка РФ Эльвира Набиуллина сказала, что укрепление рубля позволит регулятору снизить ключевую ставку, и что рубль достиг более-менее равновесного значения. Однако, это заявление не поддержало российскую валюту.

В это время цены на нефть незначительно упали после сообщения ОПЕК о повышении добычи в марте. Brent торговалась сегодня около отметки $63,40, а WTI — на уровне $56,12. В четверг нефть марки Brent вышла на четырехмесячный пик - $64,95 за баррель.

«Мы считаем в настоящее время рубль перекупленным относительно нефтяных котировок», – говорит Юрий Тулинов, начальник управления исследований и аналитики Росбанка. По его мнению, факторами дальнейшей коррекции курса рубля могут выступить действия ЦБ РФ (ограничение объемов долларовой ликвидности банкам, снижение ключевой ставки), новости из Европы (касательно Греции) или из США (начало повышения ставок от ФРС), а также негативные геополитические новости с Украины.