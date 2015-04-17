Фондовые рынки Старого Света в четверг надели красное

После резкого
прыжка вверх, показанного в среду, вчера
ушли вниз практически все европейские
индексы. Самое крутое пике показали
немецкий, португальский и итальянский
индикаторы. Stoxx Europe 600
прекратил обновлять
исторические максимумы и упал в четверг
на 0,8%; FTSE 100 потерял
0,51%, CAC 40 ослаб
на 0,57%, а DAX, FTSE MIB и
DSI 20 обвалились
на 1,8%.
Снижение котировок европейских фондовых бумаг в основном связано с тем, что инвесторы просто фиксируют прибыли, полученные в результате предыдущего ралли. Дает свои плоды и квартальная отчетность, и изменение рекомендаций рейтинговых компаний.
Самый крупный в мире производитель алкоголя, британская Diageo Plc, снизила котировки на 2,8% из-за квартального сокращения выручки в Европе, Азии и Латинской Америки. Напртив, на отличных квартальных отчетах выросли «пищевики» Unilever и SABMiller. Airbus Group обсуждает обратный выкуп 10% своих акций, поэтому ее котировки выросли на 2%.