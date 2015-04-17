Фондовые рынки Старого Света в четверг надели красное

После резкого прыжка вверх, показанного в среду, вчера ушли вниз практически все европейские индексы. Самое крутое пике показали немецкий, португальский и итальянский индикаторы. Stoxx Europe 600 прекратил обновлять исторические максимумы и упал в четверг на 0,8%; FTSE 100 потерял 0,51%, CAC 40 ослаб на 0,57%, а DAX, FTSE MIB и DSI 20 обвалились на 1,8%.



Снижение котировок европейских фондовых бумаг в основном связано с тем, что инвесторы просто фиксируют прибыли, полученные в результате предыдущего ралли. Дает свои плоды и квартальная отчетность, и изменение рекомендаций рейтинговых компаний.

Самый крупный в мире производитель алкоголя, британская Diageo Plc, снизила котировки на 2,8% из-за квартального сокращения выручки в Европе, Азии и Латинской Америки. Напртив, на отличных квартальных отчетах выросли «пищевики» Unilever и SABMiller. Airbus Group обсуждает обратный выкуп 10% своих акций, поэтому ее котировки выросли на 2%.