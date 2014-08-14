Нефть: прогноз на третий квартал

Летние цены на нефть показывают унылую динамику. С самой середины июня продолжается общий нисходящий тренд. Драйверов для возвращения цен к привычным уровням мало.

Так, влияние фундаментальных факторов на цены скорее негативное: темпы роста рынка в целом невелики, и нефть не может не испытывать давление слабого развития мировой экономики в целом.



Мировой ВВП замер на нейтральных и отрицательных отметках: слабая статистика развитых стран, экономика Еврозоны (включая даже Германию) не дает никаких поводов для оптимизма, Китай с трудом выползает на стабильные показатели без какого-либо роста. США показывает слабый экономический рост, который нивелируется отрицательными показателями в социальной сфере.

США еще и наращивает добычу нефти, и даже активный автомобильный летний сезон на этом фоне не приводит к дефициту нефтепродуктов, тем более, что поставки с Ближнего Востока не прекращаются и частично восстанавливаются до прежних высоких уровней, даже несмотря на войну. Ожидается, что Ирак увеличит поставки к середине осени на 10%, Ливия прибавит 50 — 100%, а это значит, что осенью предложение на рынке нефти увеличится, а спрос останется прежним.

В связи с этим основное внимание обращается на Китай, который считается главным катализатором спроса на нефть. Здесь отказываются от угля, растет автомобильный рынок и наращиваются стратегические резервы. Остальные страны на цену особенного влияния не оказывают.

ОПЕК задумывается над ограничением поставок в условиях риска по спросу.

Геополитика тоже влияет на нефтяные цены: санкции против России не влияют на добычу и экспорт, Украина вряд ли выполнит свои угрозы по транзиту нефти, в Ираке контроль над нефтяной инфраструктурой плотно находится в руках США.

Итог — консервативные перспективы цен на нефть и движения капиталов вэтом сегменте.

Не особо веселая картина вырисосывается и с точки зрения технического анализа. Фьючерсы на Brent вышли из диапазона 104 — 111 долларов за баррель и протестировал середину диапазона последних лет (103,8 доллара). Факторов роста нет, рисков — множество, а значит, что мы ждем теста на уровне 104 долларов, а целевой уровень понизится до зоны 98 — 102 доллара за баррель. Третий квартал, скорее всего, пройдет именно под этим флагом, с явным снижением по отношению к привычной нам цене.