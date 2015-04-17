Индексы Уолл-стрит немного снизились

Фондовые индексы США в четверг совершали незначительные флуктуации, то снижаясь, то повышаясь, и в итоге окончили день в небольшом минусе. DJIA упал на 0,04%, S&p 500 ослаб на 0,08%; Nasdaq Composite закончил день в минусе на 0,06%.

Сильная корпоративная отчетность, превосходящая мрачные ожидания аналитиков, нивелировалась вчера слабыми статистическими данными.

Неприятные сюрпризы снова преподносит рынок труда, и снова неожиданно, без объявления войны. В то время как эксперты ожидали снижения числа первичных заявок на пособие по безработице на 1 тысячу, оно выросло на 12 тысяч. «Контрольный» выстрел со стороны статистики — слишком слабый рост количества новостроек в США в марте, всего на 2%, при прогнозировавшихся 15,9%.



Что касается отдельных акций, то, к примеру Citigroup со своей триумфальной отчетностью выросла на 1,5%, Philip Morris тоже показала результаты выше прогнозных и выросла сразу на 8,7%. Те же причины увели наверх ведущего медицинского страховщика страны — UnitedHealth Group, акции которого прибавили 3,7%. Но самый сильный рост по итогам квартальной отчетности продемонстрировала Netflix, которая подпрыгнула на 18,2%.

В четверг подешевела нефть, и на этом фоне снизились котировки акций нефтедобывающих компаний: Halliburton потеряла 0,9%, Exxon Mobil – 0,4%.