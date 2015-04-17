Наконец-то Саудовская Аравия откроет фондовый рынок для иностранцев

Саудовская Аравия скоро будет приветствовать Уолл-стрит. Богатая нефтью страна открывает свой фондовый рынок - крупнейший на Ближнем Востоке - для иностранных инвесторов 15 июня. Почти год спустя (летом прошлого года было принято решение открыть рынок для иностранцев) это наконец случится. Об этом правительство страны объявило в четверг.

Саудовский рынок оценивается в $530 млрд - это больше в два с лишним раза, чем фондовая биржа в Тель-Авиве в Израиле. Ранее инвесторы только из Саудовской Аравии могли покупать акции на своей бирже.

К середине июня международные фирмы тоже получат возможность купить акции на рынке страны из списка Tadawul All Share Index. Вероятно, это побудит взаимные фонды и ETF добавить некоторые саудовские акции, чтобы иметь их у себя в активах, особенно это должно привлечь фонды развивающихся рынков.

Данный шаг может поставить Саудовскую Аравию наравне с основными странами с формирующимся рынком, такими как Бразилия и Индия, хотя их по-прежнему классифицируют как «пограничный рынок» в настоящее время.

Больше всего в Саудовском рынке, конечно, акций энергетических компаний и финансовых структур. Индекс Tadawul All Share вырос на 12,59% в этом году, по данным Bloomberg на 17 апреля 2015.

Открытие международного рынка Саудовской Аравии идет по пятам за Китаем, те тоже облегчили доступ иностранным инвесторам к китайским акциям.

