Из-за переезда Московской биржи в новый дата-центр затраты брокеров вырастут на треть

Торговая система Московской биржи, работающая сейчас в дата-центре М1, в следующем году переедет в дата-центр DataSpace. Брокеры вынуждены будут последовать за ней, чтобы не терять миллисекунды, важные при высокоскоростной торговле. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости».

В настоящее время торговая система биржи расположена в дата-центре М1, там же находится оборудование 60 ее клиентов — это банки, брокеры и физлица. Примерно половина из них хранит в М1 еще и дополнительное оборудование. Крупные брокеры, занимающие 70% оборота на Московской бирже, расположили свое оборудование рядом с торговой системой, чтобы максимально исключить задержки.

«Каждая миллисекунда задержки стоит десятки и сотни тысяч долларов», — говорит бывший управляющий директор Альфа-Банка Денис Соловьев.

Однако, с переездом в DataSpace, скорее всего, многим брокерам придется покупать новое оборудование — это примерно по $10 тыс. за торговый сервер, а их нужно 5–10, плюс еще затраты на лицензии, переезд и потери при переезде.

Московская биржа выбрала DataSpace, потому что этот центр обработки данных обеспечивает максимальную безопасность и имеет сертификат операционной устойчивости Tier III Gold (в мире всего пять таких центров). Одновременно с тем, что DataSpace является одним из самых надежных, он также и самый дорогой. Скорее всего, первой тридцатке брокеров биржа предоставит льготные условия для размещения, новые тарифы увеличатся выше всего на треть.

Возможность специальных условий аренды дата-центра напрямую (к примеру, для размещения дополнительного оборудования) пока обсуждается между участниками торгов и DataSpace. Самое важное, что сейчас удалось сделать, это закрепить тарифы в рублях. Прежде расценки обсуждались в валюте. Окончательные тарифы и условия размещения для брокеров в новом дата-центре объявят в мае, обещает Московская биржа. Брокеры ждут их публикации, чтобы посчитать расходы и подготовиться к переезду.