Фондовые индексы АТР выросли в четверг

Сегодня фондовая Азия показала дружный рост, последовав за резким прыжком китайского рынка. Фондовый индекс MCSI Asia Pacific вырос на 1,1%: таких высоких значений индекс не видел с мая 2008 года.

Shanghai Composite прибавил 2,5% (семилетний максимум), Hang Seng вырос на 0,4%; S&P/ASX окреп на 0,7%; Nikkei почти не изменился, но сумел удержаться в положительной зоне, прибавив 0,1%.

Слабое движение японского индекса было вызвано взаимной компенсацией нескольких процессов: с одной стороны, на нефтяном росте окрепли и энергетические компании, а с другой — резко снизилась стоимость акций авиационного подсектора. В качестве примера можно привести Inpex Corp, подорожавшую на 5,4%, и — в противовес — Japan Airlines с понижением на 2%.

Китайские акции подорожали благодаря ожиданиям стимулирования от руководства Поднебесной. Ожидаемо выросли нефтяники: Petrochina прибавила 4,3%. Благодаря тому, что власти одобрили строительство ядерного реактора Hualong-1, подпрыгнули котировки производителей атомного оборудования: Shanghai Electric и Sichuan Danfu Compressor. Они выросли на максимально разрешенную на Шанхайской бирже величину — 10%.