Индексы Европы во главе с DAX снижаются

Фондовая Европа сегодня снижается: упало большинство основных фондовых индексов Старого Света. Лидерами снижения стали немецкий DAX (-1,65% к 15.50 мск) и португальский PSI 20 (-1,97%). Крупное падение продемонстрировали и другие периферические индексы: испанский IBEX 35 потерял 1,29%, итальянский FTSE MIB снизился на 1,61%. Французский САС 40 в минусе на 0,63%, британский FTCE 100 – на 0,42%.
Уильям Хоббс, глава отдела стратегического
капитала Braclays Plc в Лондоне,
комментирует ситуацию: «Мы должны
понимать, что европейский фондовый
рынок уже очень сильно поднялся в этом
году, так что настала пора остановиться
и перевести дыхание». И действительно,
Stoxx 600 с начала 2015 года
прибавил уже 20%, и его ралли закончилось
вчера вечером, после выступления Марио
Драги.
Сильнее всех в Stoxx 600 упал подындекс химических компаний. Хорошо идут дела на автомобильном и нефтяном рынках.
Что касается отдельных акций, то SABMiller Plc прибавила 2,1% после того, как вторая по величине пивоваренная компания мира отчиталась по результатам I квартала и показала продажи выше консенсуса-прогноза.
Airbus Group NV собирается выкупить 10% своих акций, и на этом фоне ее бумаги подорожали на 2,2%.
Holcim Ltd прибавил 1,6%: в сделке по объединению с французским конкурентом, Lafarge, наметился просвет.