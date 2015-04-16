Индексы Европы во главе с DAX снижаются

Фондовая Европа сегодня снижается: упало большинство основных фондовых индексов Старого Света. Лидерами снижения стали немецкий DAX (-1,65% к 15.50 мск) и португальский PSI 20 (-1,97%). Крупное падение продемонстрировали и другие периферические индексы: испанский IBEX 35 потерял 1,29%, итальянский FTSE MIB снизился на 1,61%. Французский САС 40 в минусе на 0,63%, британский FTCE 100 – на 0,42%.

Уильям Хоббс, глава отдела стратегического капитала Braclays Plc в Лондоне, комментирует ситуацию: «Мы должны понимать, что европейский фондовый рынок уже очень сильно поднялся в этом году, так что настала пора остановиться и перевести дыхание». И действительно, Stoxx 600 с начала 2015 года прибавил уже 20%, и его ралли закончилось вчера вечером, после выступления Марио Драги.



Сильнее всех в Stoxx 600 упал подындекс химических компаний. Хорошо идут дела на автомобильном и нефтяном рынках.

Что касается отдельных акций, то SABMiller Plc прибавила 2,1% после того, как вторая по величине пивоваренная компания мира отчиталась по результатам I квартала и показала продажи выше консенсуса-прогноза.

Airbus Group NV собирается выкупить 10% своих акций, и на этом фоне ее бумаги подорожали на 2,2%.

Holcim Ltd прибавил 1,6%: в сделке по объединению с французским конкурентом, Lafarge, наметился просвет.