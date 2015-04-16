Цены на нефть вновь снижаются: Саудовская Аравия резко увеличила добычу

Сегодня нефтяные котировки днем снижаются спустя пять дней роста — после новости о резком повышении добычи в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Bloomberg.



Так, к 15:20 мск июньские фьючерсы на Brent подешевели $62,25 за баррель, WTI — до $55,20 за баррель. Как стало известно из официальных данных, которые отправила Саудовская Аравия в ОПЕК, страна резко повысила объемы добычи в марте на 658,8 тыс. баррелей в сутки - до 10,294 млн.

В целом производство нефти в ОПЕК увеличилось в прошлом месяце на 810 тыс. баррелей в день - до 30,79 млн.