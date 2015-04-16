Рубль упал, когда Путин назвал неизбежной его коррекцию в 2014 году

Сегодня президент России Владимир Путин проводит «прямую линию», на которой отвечает на вопросы россиян. Какие-то его ответы определенно влияют на поведение участников рынка — к примеру, после заявлений президента о том, что избежать случившейся в прошлом году корректировки курсов валют было невозможно, российский рубль стал терять набранные максимумы в начале недели. Так, к 13:18 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 50,278 (+0,94%), а EUR/RUB — на уровне 53,744 (+1,11%).

Во время ответа на вопрос Путин отметил, что в России и без западных санкций была «однобокая экономика». Зарплата росла, опережая темпы производительности труда. «Вне зависимости ни от каких санкций коррекция была неизбежна курсовая», — заявил он.

Вчера на закрытии торгов, по данным investing.com, курс доллара был на отметке 49,812 руб., евро — на отметке 53,155 руб.