Brent торгуется на максимумах 2015 года

Нефть Brent достигла максимумов 2015 года и торгуется к 8.55 мск в четверг по $63,06 за баррель (майский фьючерс). WTI с поставкой в мае стоит $56,28, хотя в течение сессии цена доходила до $56,53. «Черное золото» продолжает дорожать после 5%-ного ралли предыдущей сессии. Аналитики предполагают дальнейший рост цен, несмотря на переизбыток нефти на рынке.

«Мы крайне бычьим взглядом смотрим на нефть после вчерашнего ралли», — поступил агентству Reuters комментарий из брокерской энергетической компании Phillips Futures (Сингапур). — «Это происходит прежде всего из-за падения добычи в США: четырехнедельная средняя впервые с июля 2014 года уходит в отрицательную область».



Технический аналитик Reuters Ван Тао предсказывает, что Brent может дойти и до отметки в 70 долларов за баррель в краткосрочной перспективе, но после этого произойдет резкий спад. Напомним, цена на нефть подскочила в среду после того, как запасы в США пополнились медленнее, чем ожидалось, а на рынке еще в начале недели возникли спекуляции на тему замедления нефтяного бума в США.

С начала апреля цена на нефть выросла примерно на 15% до февральских уровней, ознаменовавших максимумы 2015 года.

Консалтинговая компания Energy Wood Mackenzie комментирует, что «низкая цена на нефть приводит в 2015 году к сокращению инвестиций в разведку и добычу примерно на 30% в глобальном масштабе», но добавляет, что и стоимость эксплуатации нефтяных месторождения снижается в среднем на 33%, что не дает никакого профита малым компаниям в силу отсутствия у них свободных средств, а вот сильным нефтедобывающим корпорациям позволит увеличить объемы бурения.