Не надейтесь, что ОПЕК сдвинется с места из-за просьбы Ирана

Во вторник иностранная пресса писала, что министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане попросил ОПЕК сократить добычу хотя бы на 5%. Таким образом, как уверял министр, участники картеля должны сократить суточную добычу на 1,5 млн баррелей. Но эта просьба совсем не волнует ОПЕК, считают эксперты.

"Мы слышим эти просьбы от Ирана с того момента, как были введены санкции", - говорит Джеймс Уильямс, главный специалист по вопросам энергетики в WTRG Economics. - "Трудно вспомнить заседание ОПЕК, когда Иран не попросил бы других, чтобы они сократили уровни добычи, чтобы цена пошла вверх". Напомним, с прошлого года цены на нефть Brent и WTI упали почти на 50%.

Иран, по-видимому, обратился с просьбой о снижении мощностей именно в тот момент, когда мощности картеля - особенно Саудовской Аравии — на самых высоких уровнях. Добыча нефти в ОПЕК составляла 30,72 млн баррелей в сутки в марте, больше на 800 тыс. баррелей, чем в феврале, и максимум с ноября 2012 года. Саудовская Аравия, в свою очередь, повысила добычу на 280 тыс. баррелей - до 10 млн баррелей в сутки в марте.

Следующая официальная встреча ОПЕК назначена на 5 июня в Вене. Там, вероятно, будут идти многочисленные дискуссии об уровнях добычи на будущее, но Уильямс не ожидает каких-либо сокращений до встречи ОПЕК в декабре. "Если санкции не будут сняты, единственный способ, с помощью которого Иран сможет увеличить свои доходы, это уговорить других членов картеля сокращать производство и тем самым повышать цены", - сказал Уильямс. Саудовцам же, наоборот, выгоднее, когда иранская экономика более слабая, считает эксперт.