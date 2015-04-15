Рубль продолжает укрепление против доллара и евро в среду утром

Сегодня на валютных торгах российский рубль продолжил рост. За первые полчаса торгов на Московской бирже в паре с долларом рубль поднялся до отметки 50,39, в паре с евро — до отметки 53,57. К 10:36 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 50,53, а EUR/RUB — на уровне 53,60.

Напомним, вчера рубль подрос против доллара более чем на 2% на фоне дорожающей нефти и падения курса доллара против основных валют. Рост против евро был слабее (около 1,6%) из-за резкого укрепления пары EUR/USD.

Вчера цены на нефть марки Brent выросли до $60,25 за баррель и на WTI — до $53,50 за баррель. Скорее всего, рост котировок связан с тем, что страны ОПЕК задумались о сокращении добычи. Точно так же прогноз от Минэнерго США говорит о снижении добычи в США на 57 тыс. баррелей в сутки. Сегодня цены на нефть продолжают рост — Brent торгуется на уровне $60,87 за баррель, WTI — на уровне $54,18. Сегодня ждем окончательные данные по запасам нефти в США. Согласно вчерашним отчетам Американского института нефти, за прошлую неделю в стране запасы выросли лишь на 2,6 млн (неделей ранее рост составил 12,2 млн баррелей).

Однако, эксперты предупреждают, что нынешний курс рубля создает проблемы для российского бюджета. Для спекулянтов же это движение валют очень выгодно — они направляют деньги туда, где можно по-быстрому заработать.